Calcio. Scossoni sulle panchine solo a Vado e Albenga. E la margherita ingauna è pronta ad essere sfogliata

Non sarà un'estate particolarmente ricca di fuochi d'artificio sul fronte mercato. Le società dilettantistiche, già pesantemente colpite dalla pandemia, tranne rari casi non opteranno per rivoluzioni di sorta, come testimoniano le numerose conferme arrivate nelle ultime ore da parte di un buon numero di società.

Le uniche rivoluzioni particolarmente rilevanti si avranno a Vado, con Matteo Solari pronto a iniziare la sua avventura sulla panchina rossoblu (con un organico che sarà di fatto resettato) e ad Albenga, dove entro il week end dovrebbe arrivare l'accelerata decisiva sul fronte allenatore.

Negli ultimi giorni si erano rincorse numerose voci in merito alla guida tecnica del Riva, con tanti nomi accostati ai colori bianconeri: si è partiti da Mario Pisano, con l'allenatore andorese rimasto poi a Pietra Ligure, poi i petali della margherita hanno visto apparire anche altri nomi di spicco come Pietro Buttu, Andrea Caverzan e Flavio Ferraro.

Il Finale, dopo le semifinali di Eccellenza conquistate, forte anche di una squadra giovane e dal potenziale in forte divenire (compresi i recuperi di Luca Ferrara e Vittori), sta tentando di blindare il proprio allenatore, mentre Caverzan potrebbe raggiungere sì Albenga, ma con un ruolo all'interno del Settore Giovanile. Contatti ci sono stati anche con Flavio Ferraro, un profilo di grande esperienza.

Tecnici fondamentalmente diversi, per i quali dovranno essere costruiti organici diversi dai confermati quadri tecnici bianconeri.

La volontà della proprietà resta quella di costruire una squadra competitiva, ma i tempi dovranno essere necessariamente serrati, dato che buona parte della concorrenza ha già iniziato ad agire.