Calcio, Torneo Eusalp. Sudtirol batte la Liguria nella prima giornata. Brilla il cairese Kosiqi nella Rappresentativa LND (Tutti i risultati e le classifiche)

Si è disputata ieri in Trentino Alto Adige la prima giornata del Torneo Eusalp, la manifestazione dedicata alle rappresentative Under 16.

Per la selezione ligure di mister Nicola Rossi non è bastata una buona prestazione contro il Sudtirol per iniziare la rassegna con un risultato positivo. La Liguria è stata infatti superata di misura, per una rete a zero.