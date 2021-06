Calciomercato. Pietro Buttu resta a Finale. Il Ds Rolando: "Accordo trovato, ci siamo stretti la mano"

Era atteso in queste ore l'incontro tra il Finale e Pietro Buttu per la permanenza del tecnico in giallorosso e l'attesa fumata bianca è arrivata poco fa.

A confermarla è stato il ds Viviano Rolando: "Ci siamo stretti la mano nel corso del tardo pomeriggio e siamo ovviamente contenti di poter avere il mister con noi anche nella prossima stagione. Siamo ripartiti con tanti ragazzi giovani per dar loro l'opportunità di maturare e siamo tutti felici per quanto sono riusciti a dimostrare sul campo. Dare un segno di continuità, dopo un'annata difficile come questa, ma al contempo entusiasmante sotto l'aspetto dei risultati, riteniamo sia fondamentale".