Celebrati al Porto Antico i vincitori del Premio Fotografico Nicali

Grande successo al Porto Antico di Genova per la cerimonia finale della nona edizione del Premio Fotografico Nicali – Iren promosso da Stelle nello Sport. Una cornice davvero suggestiva: il palco sotto il tendone di Piazza delle Feste, storica location della Festa dello Sport che in questo fine settimana è sede del villaggio di "The Ocean Race Europe".

Il contest fotografico di Stelle nello Sport, intitolato allo storico presidente del Coni Genova, ha collezionato ancora una volta un numero record di scatti provenienti da tutta la Liguria. 324 foto, una sola parola: emozioni, estremamente apprezzate dal pubblico di Stelle nello Sport come dimostrano le 26.211 preferenze espresse attraverso i “Mi Piace” sulla pagina www.facebook.com/stellenellosport. Addirittura 10.000 in più rispetto all’edizione 2020.



La giuria di qualità, composta da Stelle nello Sport, Ussi Liguria, Regione Liguria, Coni Liguria, Panathlon, Ufficio Scolastico Regionale, Porto Antico di Genova, Secolo XIX e Primocanale, ha eletto "Sei un amico più che un avversario", scatto calcistico di Arturo Collà Ruvolo, quale migliore tra le foto in gara. A premiare l'autore, destinatario di un bike elettrica IrenGo, è stata l'assessore regionale allo sport Simona Ferro. Applausi dal consigliere regionale e comunale Stefano Anzalone per Mario Piombo, secondo classificato con "Volare" (soggetto la Jet Ski Therapy di Fabio Incorvaia), premiato con un voucher All Sport del valore di 150 euro. Rodrigo Perez Salazar, terzo con un'immagine paralimpica dal titolo "Pronti all'attacco", ha ricevuto una sacca di prodotti firmati Welcare consegnata dal direttore generale Marco Grespigna.

La fotografia più apprezzata dalla giuria popolare, con 3112 likes su Facebook, ritrae il sorriso della giovane Vittoria Oliva, giocatrice genovese di tennistavolo in carrozzina, durante un raduno federale a Lignano Sabbiadoro. Si è complimentata con lei l'assessore regionale alla cultura e alle politiche sociali Ilaria Cavo. A Vittoria è anche andato un Viaggio GNV per 4 persone in Sicilia. Al secondo posto, con 2592 likes, la pallanuoto giovanile e la centenaria Sportiva Sturla nello scatto di Paolo Berardi premiato con uno SmartWatch Xiaomi consegnato dal consigliere comunale Vittorio Ottonello. Omaggio al calcio femminile per la terza fotografia più votata e inviata da Paolo Barabino: ritrae Giorgia, giovanissima numero 1 della Sampdoria che per altro è tifosa del Genoa. A lei è stata omaggiata una magnifica box di prodotti firmati Bottega Ligure da Fabio Murgia.

Fuori concorso, la cerimonia del Premio Nicali, è stata anche l'occasione per la consegna di uno speciale Oscar di Stelle nello sport. Sul palco di Piazza delle Feste è salita la Pgs Auxilium con il presidente Angelo Serra e i tecnici Maura Rota, Stefania De Silva e Giuseppe Fusco. Sono stati premiati dall’assessore Simona Ferro per lo straordinario "triplete" conquistato nel 2021. Tre promozioni per la storica polisportiva genovese: la sezione ritmica sale in A1, la sezione artistica in A2 e il Basket in Serie C.

Applausi anche per tutti i finalisti del Premio Nicali Iren, premiati sul palco da Antonio Micillo (Presidente Coni Liguria), Luisella Tealdi (resp. eventi Porto Antico), Fabrizio Benente (prorettore Unige), Renzo Romiti (segretario Panathlon Liguria), Pierpaolo Varaldo (Usr Liguria), Maurizio Daccà e Rino Zappalà (Panathlon Genova 1952).

I migliori amici di uomini e donne, i cani, nelle immagini quarta e quinta classificata: Sara (Cuvato) e Nemo con 1026 preferenze, Antonia (Brigati) e Sofy con 892. Procedendo troviamo il basket con Jellali Rana (811), la bici freestyle con Fabio Accorra (740), il nuoto in acque libere con Elena Princivalle (516).

Nella top 10 anche “in punta di piedi” con Silvia Di Salvatore (412) e il Para-Archery con Chiara Alberti (315). Il basket occupa anche l’undicesima (Elisa Busellato con 308 voti) e la dodicesima (Matilde Palagruto con 286 voti). Troviamo poi il Judo con Giada Chioso (283 voti) e la spartan race con Stefano Privino (278 voti). L’amore per il ciclismo è in due emozionanti foto special di Eunike: Serena Taccetti, quindicesima con 266 preferenze, ed Eleonora Ferrari, diciottesima con 246.

Altre discipline sportive in bella vista: il taekwondo batte il coronavirus, come spiega Fabrizio Terrile (264 – sedicesimo), e la ginnastica quilianese con Aureliano Pastorelli (252 – diciassettesimo). Il nuoto, diciannovesimo con Giovanni Valle (237), e il motociclismo, ventesimo con Roberto Nacucchi (236), completano una carrellata fotografica ricca di emozioni.

A tutti i 23 premiati è stata omaggiata una borsa con prodotti Panarello, telo mare di Stelle nello Sport firmato All Sport, tazza Iren, gadget Amiu, prodotti Bottega Ligure e i libri "Verità, Verità" (Piero Sessarego) e "La Grande Guerra nel Pallone" (Enzo Ferrari).

Le 23 "bellissime" del Premio Nicali Iren 2021 saranno esposte per la prossima stagione sportiva presso il Palazzo delle Federazioni del Coni e comporranno come per tradizione la scenografia del Galà delle Stelle del prossimo 24 settembre.

Tanti sport immortalati in momenti diversi: le gare, il dietro le quinte, la gioia, a volte anche l’amarezza per una sconfitta. Il gesto tecnico, l’abbraccio, l’amicizia. Ci sono le foto dello sport che resiste, con le ormai immancabili mascherine, ma anche e soprattutto lo sport che vogliamo tornare presto a praticare e vivere: quello fatto di abbracci, di contatto, di agonismo e passione. Buona parte del tema delle 324 foto in gara per il 2021 è legato all’attività sportiva di base, ciò che in questo ultimo anno è mancato maggiormente e che brilla attraverso queste centinaia di scatti fotografici.

Arrampicata, arti marziali (judo, lotta, karate, jujitsu), atletica leggera, automobilismo, badminton, calcio, canottaggio olimpico e a sedile fisso, canoa, ciclismo, danza sportiva, hockey, motociclismo, motonautica, mountain bike, nuoto (salvamento e sincronizzato), pallacanestro, pallanuoto, pallavolo, parapendio, pattinaggio, pesca sportiva, pesistica, podismo, pugilato, scherma, spartan race sport cinofili, sport equestri, sport invernali, surf, taekwondo, tennis, tiro con l’arco, vela. Sport per ogni abilità, con una ampia partecipazione di famiglie del mondo Coni, Cip e Special Olympics.

Il Premio Fotografico Nicali – Iren offre, ancora una volta, la possibilità di entrare a contatto con numerose discipline sportive. Di ogni abilità, per lanciare un forte messaggio inclusivo.