Calcio, il Vado saluta la Serie D ricevendo al "Chittolina" l'Arconatese: spazio ai giovani per l'ultimo impegno di una stagione da dimenticare

Per la provincia di Savona, in un'annata inedita e condizionata pesantemente dal Covid, continua la maledizione calcistica: all'ombra della Torretta è ancora tutto da decifrare in vista del prossima stagione, mentre il Vado ha costantemente arrancato a suon di prestazioni negative, mitigate saltuariamente da qualche exploit inaspettato, fino all'inevitabile retrocessione in Eccellenza.

Solamente Cairese e Finale hanno dimostrato di poter competere per qualcosa di veramente importante, ed è proprio nei gialloblu valbormidesi che vengono riposte le ultime speranze di poter vivere e raccontare la Serie D nel savonese anche il prossimo anno (domani ore 17.30 al "Chittolina" l'attesissima finale con il Ligorna).

Prima però c'è da chiudere la regular season dell'interregionale che, per quanto il riguarda il girone A, ha già emesso i verdetti più importanti: Gozzano promosso in Serie C, Borgosesia e Vado retrocesse. I rossoblu, reduci dalle due batoste contro Legnano e Lavagnese, cercheranno di chiudere in maniera quantomeno decorosa un campionato da dimenticare, ricevendo la visita dell'Arconatese.

Poco più di un'amichevole di fine stagione, ma sicuramente un'occasione per vedere all'opera diversi giovani, che cercheranno di mettersi in mostra con l'obiettivo di guadagnare magari una conferma in vista del prossimo campionato di Eccellenza.

Fischio d'inizio alle ore 16.00, livescore e webcronaca su Svsport.it