Calcio, Pontelungo. Avanti insieme con mister Zanardini: "Ho parlato con il presidente, non potevamo lasciarci così"

Sarà ancora Fabio Zanardini a guidare il Pontelungo nella prossima stagione sportiva.

Nel corso della settimana il tecnico ingauno ha avuto infatti modo di confrontarsi con il presidente Michele Neri, fino ad arrivare all'accordo per la permanenza sulla panchina granata.

"E' stato giusto parlare con il presidente per capire da parte di entrambi le relative intenzioni, ma dopo quanto costruito nel corso degli anni abbiamo ritenuto fosse corretto proseguire li nostro percorso insieme, nonostante quanto avvenuto con la pandemia.

Che tipo di Pontelungo sarà? Non avremo Breeuwer, Illiano e Bertolaso. Il valore di Breeuwer lo conosciamo tutti, Bertolaso ritengo sarebbe potuto crescere ancora parecchio con noi, mentre sono particolarmente dispiaciuto per la decisione di Illiano di non proseguire con il Pontelungo.

Dovremo trovare i giocatori giusti per la nostra realtà, in questo gruppo o dai il 100% oppure è complicato restarne a farne parte".