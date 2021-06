Calciomercato, Letimbro. Avanti con Calabrò, Frumento, Mellogno, Odenato, Ragone e Molinari

Ancora una serie di conferme alla Letimbro partendo dalla difesa dove Eugenio Calabrò, classe 2000 ha deciso di firmare per il terzo anno consecutivo in gialloblù insieme a Mattia Frumento, Maurizio Mellogno, Mattia Odenato e Stefano Ragone mentre per il centrocampo anche Giovanni Molinari ha già deciso di proseguire l'avventura al Santuario iniziata lo scorso anno in modo brillante.