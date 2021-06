Calcio, Eccellenza. Tra la Cairese e la D c'è il gigante Ligorna, alle 17:30 il via alla finalissima del Chittolina

Si chiuderà agli albori della serata odierna il campionato più atipico di tutta la storia dilettantistica ligure.

Giunti a un passo dal tramonto, dal Ferruccio Chittolina arriverà infatti il verdetto sulla formazione vincitrice del campionato di Eccellenza, con Cairese e Ligorna entrambe a un passo dalla corona e dalla promozione in Serie D.

I favori del pronostico, ovviamente, sono da parte dei genovesi, grazie alla qualità di un organico costruito inizialmente per il possibile ripescaggio in Serie D, ma poi mano a mano rinforzato con elementi come Botta, Cellerino, o l'ex Savona Tripoli, senza dimenticare anche giocatori noti nel nostro comprensorio, come Puddu, Anselmo, Bottino. Insomma, si farebbe notte a elencare i punti di forza del meraviglioso organico costruito per mister Luca Monteforte.

Dall'altra parte però ci sarà una Cairese conscia del proprio valore e che in gara unica può davvero mettere in crisi qualsiasi avversario. La formazione di Benzi ha palesato buon equilibrio in ogni reparto di gioco, dalla coppia centrale Boveri - Prato di fronte al portiere Moraglio, passando da un centrocampo di lotta e di governo (con Piana, Tona, Bablyuk o Facello) fino ad arrivare ai tre guastafeste in attacco: Pastorino, Saviozzi e Alessi.

Tante le note tattiche che sarà interessante analizzare in corso d'opera, come l'eventuale prima pressione sull'impostazione tipica dei centrali del Ligorna, e la gestione dell'ampiezza del campo nel reparto mediano (soprattutto se i gialloblu dovessero confermare il 4-3-1-2, di fronte al 3-4-3 disegnato da Monteforte).

Come ribadito a più riprese, le biglietterie saranno chiuse, con un numero di tagliandi già definito consegnato nei giorni scorsi ai club.

Il fischio d'inizio del signor Moro di Novi Ligure risuonerà alle 17:30.

Cronaca e livescore su Svsport.it