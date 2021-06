Calciuo, Torneo Eusalp. La Liguria pareggia contro l'Alto Adige con il gol di Pisani, oggi il match conclusivo contro il Friuli Venezia Giulia

La prestazione odierna dei ragazzi meritava sicuramente la vittoria sia per predominio territoriale che per numero di occasioni create.

Il gol arriva al minuto 11 del secondo tempo, quandoLeo Carastro gioca una palla filtrante per Pisani che supera il portiere in uscita. È il momento migliore della Liguria che confeziona altre tre nitide palle gol. A quattro minuti dalla fine un errore in uscita consente il pareggio dell’Alto Adige. Nei minuti di recupero si accende una mischia furibonda in area di rigore e, nel giro di pochi secondi, prima si accendono le proteste per un presunto fallo di mano, poi una deviazione fortuita costringe il portiere avversario ad un miracoloso salvataggio sulla linea.