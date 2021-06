Non ha lasciato rimpianti in casa Cairese la sconfitta di ieri pomeriggio di fronte al Ligorna.

Troppo ampio il gap tecnico, tattico e fisico rispetto alla corazzata di Monteforte, già strutturata per il salto in Serie D.

Per questo motivo Matteo Giribone non ha vissuto come un ridimensionamento il ko del Chittolina, anzi, questo gruppo è pronto a dare ancora molto alla causa gialloblu.