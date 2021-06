Calcio, Vado. Partono oggi i City Camp in collaborazione con "Le Caravelle"

Prenderà il via oggi, lunedì 21 giugno, la settima edizione dei City Camp del Settore Giovanile del Vado FC 1913. Fino al termine di luglio, presso le strutture gestite dalla società rossoblù, i partecipanti (leve comprese fra il 2005 e il 2016) saranno seguiti con passione e competenza dallo staff tecnico diretto dai mister Vincenzo Eretta e Giancarlo Bossolino. L’attività calcistica si alternerà a vari momenti ludici, e alcune giornate vedranno anche la presenza dei mister Fabio Calcaterra (ex Inter, Benevento, Sampdoria) e Beppe Butti (ex Sampdoria e Atalanta).

Quest’anno la società Vado FC 1913 ha inoltre stretto una collaborazione con il Parco Acquatico “Le Caravelle” di Ceriale. Pertanto, a partire dalla stagione 2021/2022, la società regalerà agli iscritti biglietti validi per l’accesso al Parco per l’estate 2021. Di seguito le modalità:

Iscrizione ai City Camp estivi:

Verrà regalato un biglietto per l’ingresso al parco (valido anche per gli adulti) con l’iscrizione e il pagamento per 3 settimane di camp.

Verranno regalati due biglietti per l’ingresso al parco (validi anche per gli adulti) con l’iscrizione e il pagamento per 6 settimane di camp.



Iscrizioni al Settore Giovanile stagione 2021/2022 effettuate dal 01/07/2021 al 31/07/2021 :

: Verrà regalato un biglietto per l’ingresso al parco (valido anche per gli adulti) al pagamento dell’acconto quota.

Verranno regalati due biglietti per l’ingresso al parco (validi anche per gli adulti) al pagamento della quota intera (unica soluzione).

Contatti: settoregiovanile@vadofc.it oppure cell. 379-2658914.