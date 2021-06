Boxe, brilla ancora la stella di Francesco Zambarino: vittoria di prestigio nella sfida internazionale Liguria-Svizzera

Una prova importante quella di Zambarino (in forza all'Ardita Boxe Genova), che ha preso parte alla sfida internazionale Liguria-Svizzera contro un avversario al quale in partenza cedeva 4 kg (56 contro i 60 di Baillifard): una differenza di peso che non ha inficiato però sulla prestazione, con la vittoria arrivata ai punti ma dopo aver mandato al tappeto l'avversario alla terza ripresa.

Il modo migliore per proseguire la marcia di avvicinamento con i campionati italiani Under 22 in programma dal 7 all'11 luglio a Roccaporena, frazione del comune di Cascia, in provincia di Perugia. Un appuntamento che Francesco sta preparando riuscendo a far combaciare gli impegni sportivi con il lavoro: "I sacrifici non mancano - fa sapere - ma con la volontà si può fare tutto".