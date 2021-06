Pallapugno: dalla Serie A al campionato femminile, tutti i risultati del fine settimana

SERIE A BANCA D'ALBA-EGEA - Settima giornata

Alusic Acqua San Bernardo Merlese-Olio Roi Imperiese 2-9

Tealdo Scotta Alta Langa-Pallapugno Albeisa 6-9

Roero Isolamenti Canalese-Acqua San Bernardo Subalcuneo 9-6

Araldica Castagnole Lanze-Marchisio Nocciole Cortemilia 4-9

Barbero Virtus Langhe-Augusto Manzo 9-3

Classifica : Pallapugno Albeisa 7; Marchisio Nocciole Cortemilia, Barbero Virtus Langhe 6; Roero Isolamenti Canalese 4; Olio Roi Imperiese 3; Acqua San Bernardo Subalcuneo, Alusic Acqua San Bernardo Merlese, Tealdo Scotta Alta Langa 2; Augusto Manzo, Araldica Castagnole Lanze 1.

Olio Roi Imperiese e Acqua San Bernardo Subalcuneo una partita in meno.



ATTENZIONE!!! In esecuzione della sentenza della Corte federale d'appello della Fipap, si comunica che la partita di Serie A Banca d'Alba-Egea tra Acqua San Bernardo Subalcuneo e Olio Roi Imperiese si rigiocherà mercoledì 30 giugno, alle 20.30, allo sferisterio di Cuneo.



SERIE B GIRONE A - Terza giornata

Morando Neivese-Scotta Centro Incontri 5-9

Galvanotecnica GT Surrauto Monticellese-Benese 9-4

Speb-Ricca 9-0

Classifica : Galvanotecnica GT Surrauto Monticellese 3; Ricca, Speb 2; Morando Neivese, Scotta Centro Incontri 1; Benese 0.

GIRONE B - Terza giornata

Srt Progetti Ceva-Don Dagnino 9-1

Pieve di Teco-Acqua San Bernardo San Biagio 9-0 forfait medico

Riposa: Bcc Pianfei Pro Paschese

Classifica : Pieve di Teco 3; Srt Progetti Ceva 2; Acqua San Bernardo San Biagio 1; Bcc Pianfei Pro Paschese, Don Dagnino 0.



SERIE C1 GIRONE A - Terza giornata

Cortemilia-Amici del Castello 9-5

Imperiese-Sommariva Bormidese 9-8

Riposa: Gottasecca

Classifica : Cortemilia, Imperiese 2; Amici del Castello, Sommariva Bormidese 1; Gottasecca 0.

GIRONE B - Terza giornata

Bubbio-Valle Bormida 9-3

Castiati Assicurazioni Castagnole Lanze-Canalese 3-9

Riposa: Pallapugno Albeisa

Classifica : Canalese 3; Valle Bormida, Castiati Assicurazioni Castagnole Lanze, Bubbio 1; Pallapugno Albeisa 0.



SERIE C2 GIRONE A - Terza giornata

Peveragno-Merlese 9-3

Centro Incontri-Caraglio 9-5

Subalcuneo-Pro Paschese 9-5

Classifica : Peveragno, Centro Incontri, Subalcuneo 2; Caraglio, Pro Paschese, Merlese 1.

GIRONE B - Terza giornata

Cortemilia-Augusto Manzo 9-2

Ricca A-Gottasecca 9-6

Ricca B Lequio Berria-Neivese 1-9

Classifica : Neivese 3; Cortemilia, Ricca A 2; Ricca B Lequio, Augusto Manzo 1; Gottasecca 0.

GIRONE C - Terza giornata

Pieve di Teco-Don Dagnino 9-3

San Leonardo-Taggese 5-9

Bormidese-Ceva 8-9

Classifica : Taggese 3; Don Dagnino, Pieve di Teco 2; San Leonardo, Ceva 1; Bormidese -1. Bormidese penalizzata di un punto.



FEMMINILE - Prima giornata

Amici Castello-San Leonardo 9-1

Canalese-Gymnasium Albese 6-9

Classifica : Amici Castello, Gymnasium Albese 1; Canalese, San Leonardo 0