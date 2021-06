Ciclismo, niente Tour de France per Niccolò Bonifazio: "Mi preparerò per le prossime corse"

"Non sarò presente sulle strade del Tour de France quest'anno. Mi preparerò per le prossime corse". Con questo messaggio, postato in una Instagram Stories, Niccolò Bonifazio ha annunciato pubblicamente che non prenderà parte alla prossima edizione della "Grande Boucle" che partirà il il 26 giugno da Brest.

Il corridore dianese, reduce dalla partecipazione ai campionati italiani di domenica scorsa (era nella fuga iniziale, ma poi non ha portato a termine la corsa), non sarà così al via della manifestazione ciclistica più famosa e prestigiosa al mondo dopo le partecipazioni del 2019 (dove collezionò un quinto ed un terzo posto rispettivamente alla sedicesima e ventunesima tappa chiudendo in 137esima posizione) e del 2020 (miglior risultato il decimo posto della terza tappa, 141esimo della classifica generale alla fine delle tre settimane).

Il 2021 per lo sprinter della 'Total Direct Energie' si conferma dunque un'annata complicata, iniziata con la sfida al Covid che ha colpito lui e il fratello Leonardo (sempre in forza al team francese) e proseguita con un ritorno alle gare dove ha fin qui faticato a trovare la condizione migliore. Una condizione che, come lui stesso ha dichiarato, cercherà di ritrovare nelle prossime uscite in sella alla sua bici magari anche sulle strade della nostra provincia.