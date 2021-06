Rugby: l'attività facoltativa prosegue spedita, il recap con gli ultimi risultati

Dopo tutto quello che è successo, in seguito di tutte le problematiche, soprattutto di ordine sanitario, ma anche di stampo socio economico, che gradualmente si stanno attenuando, anche il movimento rugbistico ha trovato una “finestra” aperta verso un possibile migliore futuro. Certo l’attività facoltativa non ha risolto tutti i problemi che il rugby ha accumulato in questi infiniti sedici mesi di obbligatorio stop, ma almeno una piccola scossa c’è stata, e chi ha potuto aderire a questa lodevole iniziativa ha senza dubbio ottenuto una breve, ma intensa soddisfazione! Nella terza settimana del programma regionale, con due anticipi giocati in settimana ad Imperia, nel fine settimana, c’è stata attività fra sabato e domenica anche a La Spezia, dove si sono confrontate due squadre seniore di Serie C, a Sant’Olcese ed a Genova nello storico stadio Carlini/Bollesan.

ATTIVITA’ FACOLTATIVA

SENIORES MASCHILE

R.C. Spezia – Amatori Genova 7/5

UNDER 16 MASCHILE

CUS Genova – R.C. Spezia 55/19

UNDER 14 MASCHILE GIORNATA

Amatori – R.C. Spezia 78/14

CUS Genova – Province dell’Ovest 68/14