Cairo, l'idea della giunta Lambertini: campi da padel al posto del vecchio tennis

La struttura del vecchio tennis situata in via Tecchio è oramai in disuso da una quindicina di anni. Da qui l'idea dell'amministrazione comunale di Cairo Montenotte: riqualificare l'area attraverso la creazione di alcuni campi da padel.

La delibera (atto di indirizzo) per affidare a terzi (associazioni sportive) sia la realizzazione che la gestione dell'area (per un periodo non inferiore ai 15 anni) adibita al gioco del padel è stata approvata nei giorni scorsi dalla giunta Lambertini.

Attualmente il vecchio tennis è composto da due campi: uno coperto con telone tensostatico e l'altro scoperto. Oltre all'edificio adibito a spogliatoi, servizi igienici e locali accessori.