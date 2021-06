Pallapugno: i Settori Giovanili non stanno a guardare, i risultati del week end dagli Juniores fino ai Pulcini

JUNIORES GIRONE A - Prima giornata

Cortemilia-Albese 5-9

Araldica Castagnole Lanze-Augusto Manzo 9-6

Classifica : Albese, Araldica Castagnole Lanze 1; Augusto Manzo, Cortemilia 0.

GIRONE B - Prima giornata

Pro Paschese B-Pro Paschese A 9-8

Peveragno-Speb 9-1

Classifica : Peveragno, Pro Paschese B 1; Pro Paschese A, Speb 0.

GIRONE C - Prima giornata

Murialdo-Don Dagnino 9-0 forfait

Gottasecca-Imperiese 9-3

Classifica : Murialdo, Gottasecca 1; Imperiese 0; Don Dagnino -1.

Don Dagnino penalizzata di un punto.



ALLIEVI B GIRONE A - Prima giornata

Monastero Dronero-Caraglio 3-8

Peveragno B-Speb 1-8

Riposa: Subalcuneo A

Classifica : Speb, Caraglio 1; Subalcuneo A, Monastero Dronero, Peveragno B 0.

GIRONE B - Prima giornata

Venerdì 25 giugno ore 17.30

a Cuneo: Subalcuneo B-Peveragno A

27 giugno ore 18

a Bene Vagienna: Benese-Virtus Langhe B

Classifica : Subalcuneo, Peveragno A, Benese, Virtus Langhe B 0.

Qualificazione alla Coppa Italia - Prima serie di spareggi

Benese-Virtus Langhe B 8-5

Peveragno A-Subalcuneo B 8-5

GIRONE C - Prima giornata

Araldica Castagnole Lanze-Canalese 3-8

Albese A-Albese B 0-8

Riposa: Virtus Langhe A

Classifica : Albese B, Canalese 1; Virtus Langhe A, Araldica Castagnole Lanze, Albese A 0.

GIRONE D - Prima giornata

Giovedì 24 giugno ore 17.30

a Mondovì: Merlese-Bormidese

27 giugno ore 17.30

a Cortemilia: Cortemilia-Murialdo

Classifica : Merlese, Bormidese, Cortemilia, Murialdo 0.

Qualificazione alla Coppa Italia - Prima serie di spareggi

Bormidese-Murialdo 8-4

Merlese-Cortemilia 2-8



ESORDIENTI GIRONE A - Prima giornata

Canalese-Araldica Castagnole Lanze 3-7

Riposa: Monticellese

Classifica : Araldica Castagnole Lanze 1; Monticellese, Canalese 0.

Qualificazione alla Coppa Italia - Prima partita

Monticellese-Canalese 2-7

Araldica Castagnole Lanze-Monticellese 7-0

Lunedì 5 luglio ore 18.30

a Canale: Canalese-Araldica Castagnole

GIRONE B - Prima giornata

Pro Paschese A-Pro Paschese B 7-0

Ceva-Subalcuneo 1-7

Classifica : Pro Paschese A, Subalcuneo 1; Ceva, Pro Paschese B 0.

GIRONE C - Prima giornata

Taggese-Don Dagnino 0-7

Riposa: San Leonardo

Classifica : Don Dagnino 1; San Leonardo, Taggese 0.

Qualificazione alla Coppa Italia - Prima partita

San Leonardo-Don Dagnino 7-0

Giovedì 24 giugno ore 18

a Taggia: Taggese-San Leonardo

Giovedì 1° luglio ore 18.30

ad Andora: Don Dagnino-Taggese

GIRONE D - Prima giornata

Cortemilia-Gottasecca 0-7

Alta Langa-Valle Bormida 7-2

Classifica : Gottasecca, Alta Langa 1; Valle Bormida, Cortemilia 0.



PULCINI GIRONE A - Prima giornata

Pro Paschese-Merlese 7-1

Monastero Dronero-San Biagio 7-2

Virtus Langhe-Subalcuneo 7-1

Classifica : Pro Paschese, Virtus Langhe, Monastero Dronero 1; San Biagio, Merlese, Subalcuneo 0.

GIRONE B - Prima giornata

Taggese-Amici Castello 7-0

Murialdo-Valle Bormida 7-1

Riposa: Bubbio

Classifica : Taggese, Murialdo 1; Bubbio, Valle Bormida, Amici Castello 0.