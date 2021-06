La nota bianconera:

"L’A.S.D. Albenga 1928 comunica che Roberto Vassallo non proseguirà la sua avventura come addetto stampa per la prossima stagione 2021/2022.

La società intende ringraziare Roberto per il lavoro svolto sempre con grande impegno e professionalità e augura a lui le migliori fortune per il suo futuro professionale".