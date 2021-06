Calcio, Serie D: la Sanremese saluta con onore i playoff, Fusi regala la finale alla Castellanzese

CASTELLANZESE - SANREMESE 1-0 (35' Fusi)

50' finisce qua, la Castellanzese batte 1-0 la Sanremese

47' cross telefonato di Demontis a cercare Lo Bosco, esce Indelicato

46' i matuziani devono cercare il gol per approdare ai supplementari

45' saranno cinque i minuti di recupero

44' un minuto alla fine, cartellino giallo anche per Demontis.

42' proprio fusi lascia il campo, dentro Tagliamonte

41' ammonito Lo Bosco, punito l'intervento su Fusi

39' Sinistro dal limite di Danovaro, il giocatore della Sanrmese arriva scoordinato alla battuta, pallone inevitabilmente sul fondo.

35' secondo cambio per la Castellanzese. Negri entra al posto di Colombo

33' risponde Mazzoleni lanciando Bigotto al posto di un applauditissimo Chessa

31' Sanremese sfortunatissima Pici a terra infortunato, Andreoletti lo sostituisce con Managò

28' anche Chessa entra nel taccuino. Giallo dopo l'intervento su Bastita

27' Andreoletti lancia Convitto, non in perfette condizioni, subentra a Murgia

26' Gagliardi si divora il pareggio! Cross fantastico di Demontis, Gagliardi di testa (non la specialità della casa) a due passi da Indelicato conclude alto

21' secondo cambio per Andreoletti, Doratiotto lascia spazio a Bastita

20' Gagliardi chiama Indelicato all'intervento a terra, sulla respinta Lo Bosco è in offside

17' conclusione di Chessa, respinge la barriera

16' ammonito Mikhaylovskiy, calcio di punizione dal limite per la Castellanzese. Il fallo è stato su Mecca

9' tiro cross di Chessa, Bohli blocca a terra

6' Indelicato anticipa Murgia di testa fuori dall'area, a terra l'esterno offensivo di Andreoletti. Protesta l'allenatore matuziano

4' risponde Mecca. Conclusione troppo audace per il numero 17 neroverde

2' Danovaro innesca Demontis, stacco di testa in solitaria, ma la sfera sfiora soltanto la traversa lombarda

1' lascia il campo Castaldo nella Sanremese, entra Fenati

Secondo tempo

46' termina il primo tempo, Castellanzese in vantaggio per 1-0 al rientro negli spogliatoi

45' a ridosso del termine del primo tempo il colpo di testa di Mikhaylovskiy anticipa anche l'uscita di Indelicato. Sanremese vicina al pari!

42' Murgia dalla bandierina cerca Demontis dall'altra parte del campo, conclusione coraggiosa sul fondo.

40' Tallarico crossa per Chessa, colpo di testa debole e centrale, para Bohli

38' ancora Castellanzese. Riparte Chessa sul centrodestra, destro nei pressi del vertice dell'area piccola, salva Mikhaylovskiy

35' FUSI! CASTELLANZESE IN VANTAGGIO! Destro al bacio sul secondo palo dopo l'assist di Colombo. Neroverdi in vantaggio.

31' Colombo cicca un controllo banale da posizione favorevole, pericolo potenziale per la Sanremese

25' questa volta Doratiotto fa tutto da sè. Sinistro debole, blocca a terra Indelicato.

22' Doratiotto scarica interno per lo scambio tra Lo Bosco e Gagliardi, assist magico del numero dieci biancazzurro, disinnescato in extremis dalla difesa lombarda

21' la Sanremese perde palla in uscita, riparte come un cobra la Castellanzese sull'asse Tallarico - Colombo, destro di prima intenzione e palla sull'esterno della rete

20' buoni ritmi al Provasi in questa prima metà di frazione. Aiuta il cielo coperto, accompagnato da qualche estemporanea goccia di pioggia.

14' Castellanzese a un passo dal gol con Fusi, la conclusione sibila a pochi centimetri dalla porta matuziana

12' colpo di testa di Colombo sugli sviluppi di un calcio piazzato, Bohli controlla la palla uscire con lo sguardo

10' Gagliardi si fa vedere nell'area neroverde, bravo Indelicato ad uscire

9' resta ampio il numero di indisponibile per mister Andreoletti. Convitto e Pellicanò, non al meglio, sono in panchina.

8' calcio di punizione dal limite per la Castellanzese, ribattuta dalla barriera matuziana

5' si vede anche la Castellanzese con l'inserimento centrale di Ghilardi, Castaldo fa buona guardia.

3' il primo tiro è per Demontis, destro troppo chiuso per creare grattacapi a Indelicato

1' si parte

Primo tempo

Castellanzese: Indelicato, Perego G., Alushaj, Chessa, Colombo, Fusi, Ornaghi, Gulinelli, Mecca, Talarico, Ghilardi.