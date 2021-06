Vela, Optimist: brilla il Varazze Club Nautico al Trofeo Baietto di Spotorno

Sofia Piccio, Claudia Dabbono, Filippo Molinari e Giovanni Olivieri, sono i quattro giovani velisti della squadra agonistica Optimist del Varazze Club Nautico, che a Spotorno si sono conquistati il gradino più alto al Trofeo Liliana Baietto.

Domenica 20 giugno 2021 a Spotorno, presso la locale sezione della Lega navale Italiana, oltre al "Vela Day", tre giornate di promozione della Vela a "tutto tondo", si è svolta anche una gara di Optimist, il Trofeo intitolato a Liliana Baietto, a lungo promotrice della cultura del mare, riservato alle classi Under 16 e Under 11. Una giornata nuvolosa, iniziata con qualche goccia di pioggia.

Il vento sembrava farsi attendere, ma poi è arrivato quasi puntuale, consentendo al Comitato di Regata presieduto da Alessandro Albertoni di portare a termine le 3 prove in programma con un vento di intensità media di 6 nodi.

Prima procedura di partenza, primo ripetitore. Una bella "strigliata di orecchie" ai regatanti e la seconda procedura vede solo un UFD e quindi, via alla prima prova con vento intorno ai 5 nodi. Seconda prova: vento in leggero aumento per cui il Comitato non perde tempo e dà inizio alle procedure. La prova si conclude con vento costante di intensità e direzione, salvo qualche piccolo buono o scarso.

Terza e ultima prova: tutto invariato, prova conclusa e tutti a terra contenti.

Classifica: - Under 11: vince Giovanni Olivieri, Varazze Club Nautico.

Prima ragazza Claudia Dabbono sempre del Varazze Club Nautico.

Under 16: vittoria di Filippo Molinari del Varazze Club Nautico.

Prima ragazza Sophia Izabelle Piccio, Varazze Club Nautico.