Tennis, Coppa delle Province: Savona si qualifica, ora in campo contro le big

Sabato e domenica scorsa presso i campi di Valletta Cambiaso a Genova si sono svolte le qualificazioni per la macro area della Coppa delle Province di tennis.

È stata sufficiente la prima giornata per definire le squadre qualificate alla fase successiva, in programma il 2-3-4 di luglio al TC Milano "Bonacossa". Infatti per Savona e Genova, avendo già vinto la prima partita, è bastato vincere rispettivamente contro la Spezia ed Imperia per staccare il pass della qualificazione.

La squadra, capitanata dal fiduciario e tecnico nazionale Alberto Zizzini e dal maestro nazionale Davide Ansaldi, si è imposta sugli spezzini con il punteggio di 6-3.

Dice Alberto Zizzini: “Bravi i nostri ragazzi che si sono garantiti la possibilità di confrontarsi con le grandi province di Milano e Torino in una 3 giorni di gare, sicuramente una grande esperienza formativa”.

Questa settimana sui campi loanesi gestiti dalla ASD Tennis e Sport Educativo A. Zizzini si sta svolgendo il Torneo Junior Next Gen (torneo di macro area). Le gare in programma sono under 10-12-14 maschile e femminile e termineranno domenica 27 giugno con le finali.