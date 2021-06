Pallapugno: scattano anche i campionati promozionali, ufficiale il calendario

La Fipap ha ufficializzato oggi, giovedì 24 giugno, l'ultimo calendario della stagione, quello del campionato italiano promozionali. Al torneo, riservato ai bambini più piccoli dagli otto agli undici anni, partecipano 16 squadre suddivise in cinque gironi.



Girone A: Augusto Manzo A, Augusto Manzo B, Augusto Manzo C, Augusto Manzo D. Girone B: Alta Langa, Bubbio, Ricca. Girone C: Centro Incontri, Peveragno, Speb. Girone D: Merlese, Pro Paschese A, Pro Paschese B. Girone E: Don Dagnino, Pieve di Teco, San Leonardo.



La prima fase del campionato prevede per ciascun raggruppamento tre giornate di attività e, al termine, le squadre classificate al primo posto di ogni girone accederanno ai quarti di finale, insieme alle tre migliori seconde classificate nei gironi B, C, D, E. Quarti di finale, semifinali e finale si giocheranno in gara unica.



PROMOZIONALI - Calendario ufficiale 2021

PROMOZIONALI - Regolamento 2021

PALLAPUGNO - Norme per tutti i campionati