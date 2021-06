Quali sono i siti web delle squadre di calcio più visitati

Quali sono le società di calcio di Serie A che riscuotono il maggiore apprezzamento su Internet? Per scoprirlo possiamo fare riferimento all’analisi che è stata svolta dall’Osservatorio Digitale, che ha preso in esame non solo i siti web delle squadre, ma anche le attività di social media marketing dei club svolte su Youtube, su Twitter, su Instagram e su Facebook. I risultati della ricerca sono stati illustrati dal Sole 24 Ore, e hanno consentito di redigere una graduatoria del successo dei siti ufficiali. Al primo posto c’è la Juventus , con 4 milioni e mezzo di utenti ogni mese, seguita dall’Inter con 3 milioni e 600mila utenti ogni mese e dal Milan con 2 milioni e mezzo di utenti.

Le altre squadre

Appena ai piedi del podio, ecco il sito web della Roma , con 959mila utenti unici, e alle sue spalle i 757mila utenti unici del sito della Lazio. Sorprende la sesta posizione dell’Atalanta, a quota 580mila, frutto senza dubbio delle eccellenti prestazioni sul campo messe in mostra dalla squadra bergamasca nel corso degli ultimi anni. Sono interessanti anche i dati che derivano dal confronto tra il 2020 e il 2019, in relazione al mese di settembre preso come campione di riferimento. ebbene, i numeri testimoniano che dei 20 club di Serie A sono stati ben 14 quelli che hanno messo in mostra un incremento significativo: basti pensare alla crescita del 437% della Lazio, ma anche a quella del 168% dell’Udinese e a quella del 169% del Cagliari. Male, invece, i numeri del sito del Bologna, in calo del 76%, e del Benevento, in discesa di oltre l’80%.

Le attività sui social network

La Juventus, dunque, ha perso il primato italiano a livello sportivo ma mantiene quello nel mondo della Rete. La dimostrazione arriva anche dal numero di follower sui social network, tenendo conto solo di Youtube, Twitter, Instagram e Facebook. Ebbene, in totale per la Juve sono 97 milioni e 800mila i follower, mentre sul piano social il Milan fa meglio dell’Inter: i rossoneri conquistano 41 milioni e 800mila seguaci, a fronte dei 35 milioni e 300mila dei cugini nerazzurri. Vale la pena di precisare, in ogni caso, che per Twitter sono stati presi in esame solo gli account ufficiali delle squadre in lingua italiana, e non quelli in altre lingue. La quarta posizione è occupata dalla Roma con 13 milioni di follower, poi ci sono il Napoli con 9 milioni e la Fiorentina con 2 milioni e 800mila. Le ultime tre posizioni sono occupate dalle tre squadre che nel campionato appena concluso arrivavano dalla Serie B, vale a dire lo Spezia, il Benevento e il Crotone.

La misurazione dell’engagement

Un’altra analisi è stata condotta sull’engagement, vale a dire il valore effettivo del successo di un account che tiene conto dell’interazione e del coinvolgimento con gli utenti. Ebbene, la Juventus non si schioda dalla prima posizione, con più di 51 milioni, e l’Inter scavalca di nuovo il Milan, con quasi 42 milioni a fronte di poco più di 35 milioni. Le ultime tre piazze spettano al Crotone, all’Udinese e al Sassuolo. Risulta interessante, poi, prendere in esame il rapporto tra engagement e follower. Da questo punto di vista, la Juventus sembra soccombere rispetto al Milan e all’Inter, nel senso che le compagini meneghine pur avendo un seguito inferiore sui social rispetto ai bianconeri sono in grado di coinvolgere di più i tifosi, che di conseguenza sono indotti a interagire, a condividere e a commentare di più. Si tratta di un aspetto di non secondaria importanza, grazie a cui il brand può essere posizionato sul mercato digitale in maniera soddisfacente.

Le performance delle squadre

Se si analizza questo aspetto, per altro, non sono Milan o Inter a far registrare le prestazioni migliori: infatti il più elevato rapporto fra engagement e follower è quello dell’Atalanta. Bene anche il Benevento e lo Spezia, che evidentemente hanno tratto vantaggio dalla promozione dalla B alla A, mentre nel novero delle società che hanno ampi margini di miglioramento sotto il profilo del coinvolgimento dei follower ci sono il Bologna, l’Udinese, il Torino e la Roma. I social, in ogni caso, continuano a far crescere i volumi.

