Calcio, Spotornese. Lo staff tecnico si arricchisce con mister Luca Calcagno

E' un colpo importante quello messo a segno dalla Spotornese per ampliare il proprio staff tecnico.

A fianco di Massimo Peluffo arriva infatti Luca Calcagno, una figura fondamentale per lo sviluppo negli ultimi anni del Varazze.

Un inserimento di qualità, confermato dallo stesso Peluffo.

"Alessio Barone non potrà per motivi lavorativi seguirci da vicino, pur rimanendo socio fondatore, ecco perchè abbiamo scelto di puntellare ulteriormente il nostro staff per il prossimo campionato. Siamo convinti di aver fatto la scelta giusta con Luca Calcagno, dato il valore dimostrato nelle precedenti stagioni.

Il nostro auspicio è di tornare finalmente in campo dopo il lungo stop imposto dalla pandemia e metterci finalmente alle spalle l'ultimo periodo".