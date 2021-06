Domani la premiazione dello sportivo savonese dell'anno. Il premio a Marco Mura sarà consegnato al Palazzo della Sibilla

Tutto pronto a Savona per la quarta edizione dello Sportivo Savonese dell’Anno 2020, manifestazione organizzata dalle Associazioni Benemerite del Coni. L’importante riconoscimento andrà al dirigente del Cus Savona Marco Mura, deus machina e direttore organizzativo del Meeting città di Savona - Memorial Giulio Ottolia.

Il premio verrà consegnato sabato 26 giugno alle 9,30 al Palazzo della Sibilla (disponibilità massima 100 posti) nel corso del 70mo anniversario della Fondazione del Panathlon Internazionale e del 64mo anniversario di Fondazione del Panathlon Club Carlo Zanelli di Savona.

Durante la manifestazione saranno consegnati dal presidente del Panathlon Club Savona, Enrico Rebagliati due riconoscimenti alle famiglie Zanelli e Delbuono in ricordo del dottor Carlo Zanelli, ex sindaco della città di Savona e promotore della fondazione del Panathlon Savona e del commendator Stefano Delbuono, il presidentissimo del Savona calcio negli anni cinquanta e presidente del Coni provinciale di Savona ed il premio Speranza Azzurra alle finalesi Vittoria Oliveri, 13 anni e Carola Pessina, 11 anni, tesserate per Tc Finale che, durante la pandemia, si sono rese protagoniste a livello mediatico per essersi sfidate, in un palleggio quasi impossibile, dal tetto di casa. Nell’ambito de Lo Sportivo Savonese, che si avvale del patrocinio del Coni Point Savona, verrà consegnato, sempre per il 2020 un importante riconoscimento a Enzo Grenno, già presidente del Savona calcio che alla guida dei biancoblù vinse, il 23 giugno del 1991, la Coppa Italia Dilettanti e fondatore e presidente della società Pro Savona calcio.

Grenno riceverà il premio promotore sportivo dell’anno 2020 per il costante impegno ultraquarantennale in favore dello sport. Poi saranno assegnati i riconoscimenti dello Sportivo Savonese 2019 che a causa della pandemia non erano stati ancora consegnati. Riceveranno una targa dello Sportivo Savonese 2019 Carlo Colla, Francesco Serra (Promotore Sportivo). E poi ancora Francesco Ciocca, Simone Falco, Aureliano Pastorelli, (dirigente sportivo), Valerio Rizzo (Lo Sport la mia Vita), Sandro Morando, Mario Sbaiz, Alberto Angelini, Alberto Andreis, Patrizia Giallombardo (tecnico). Premio speciale a Luca Mearelli e Liguria Paralimpica.

Lo Sportivo Savonese dell’anno riprende sulla falsa riga della manifestazione ideata negli anni sessanta dal giornalista e storico Nanni De Marco. Questo l’Albo d’oro dello Sportivo Savonese. Anno 2017: Chiara Rebagliati (tiro con l’Arco), Anno 2018: Linda Cerruti (nuoto sincronizzato) Anno 2019: Luminosa Bogliolo (atletica), Anno 2020: Marco Mura (atletica).