Il marchio del Savona Fbc in mano al vicepresidente Marinelli, assessore Scaramuzza: "Importante che sia rimasto in casa così come l'offerta dei tifosi, grande attaccamento alla città"

Tre erano le buste presenti, una dell'attuale società che milita in Prima Categoria, una di Marco Repetto, consigliere nel direttivo del Vado, rappresentante probabilmente del gruppo riconducibile a Beppe Costa e Franco Tarabotto e la terza di Massimo Bocchiolo in rappresentanza dei tifosi.

La prima offerta presentata era stata quella di Marinelli quindi non essendoci stati rilanci da parte degli altri acquirenti, il marchio è andato in automatico al vicepresidente biancoblu.

"L'importante è che sia rimasto in casa - continua lapidario Scaramuzza - lo stadio Bacigalupo? Chiaramente ci stiamo lavorando con il Savona. In terza commissione risponderò sullo stato di tutti gli impianti sportivi però fa strano che in campagna elettorale si ritiri fuori questo tema, dov'erano tutti in passato e soprattutto a febbraio-marzo?".