Savona: stamattina le premiazioni per lo sportivo dell'anno. Grandi protagonisti Marco Mura ed Enzo Grenno

Marco Mura, direttore organizzativo del Meeting Internazionale “città di Savona”- Memorial Giulio Ottolia ha ricevuto questa mattina nel Salone della Sibilla di Savona il premio lo Sportivo Savonese del 2020. Il Savonese, dirigente direttore tecnico del Cus Savona, è stato insignito di questo importante riconoscimento grazie al costante lavoro svolto nel corso degli anni in favore della atletica, portando il Meeting città di Savona fra i più prestigiosi a livello nazionale è stato premiato dal Questore di Savona Giannina Roatta, dal delegato del Coni di Savona Roberto Pizzorno, dal Consigliere Regionale Angelo Vaccarezza e dall’Assessore allo sport del comune di Savona, Maurizio Scaramuzza. Mura sarà inserito nell’albo d’oro della manifestazione, ripresa quattro anni fa dal Coordinamento delle Associazioni Benemerite del Coni (Panathlon Club Savona “Carlo Zanelli, Veterani dello Sport “Rinaldo Roggero” Savona, Unasci, Associazione Nazionale Azzurri e Olimpionici d’Italia, Associazione Stelle al Merito Sportivo e Special Olimpic) sulla falsa riga dello Sportivo Savonese ideato dall’indimenticato Nanni De Marco.

Prima di lui hanno ricevuto il riconoscimento Chiara Rebagliati (2017), Linda Cerruti (2018), Luminosa Bogliolo (2019), tutti atketi che hanno staccato il pass per le prossime Olimpiadi di Tokyo. Moltissime le autorità presenti in Sala. Fra queste il vescovo di Savona, monsignor Calogero Marino, il consigliere Regionale Roberto Arboscello, il presidente del Panathlon Italia Giorgio Costa, il presidente degli Azzurri e Olimpionici d’Italia, Roberto Ghersi e tanti altri personaggi del mondo sportivo locale. Assegnato dal Panathlon Club Carlo Zanelli di Savona il premio Speranza Azzurra alle giovanissime Vittoria Oliveri, 13 anni e Carola Pessina, 11 anni, tesserate per Tc Finale che, durante la pandemia, si sono rese protagoniste a livello mediatico per essersi sfidate, in un palleggio quasi impossibile, dal tetto di casa.

Nell’ambito de Lo Sportivo Savonese, che si avvale del patrocinio del Coni Point Savona, è stato consegnato, sempre per il 2020 un importante riconoscimento a Enzo Grenno, già presidente del Savona calcio che alla guida dei biancoblù vinse, il 23 giugno del 1991, la Coppa Italia Dilettanti e fondatore e presidente della società Pro Savona calcio. Grenno ha ricevuto il premio promotore sportivo dell’anno 2020 per il costante impegno ultraquarantennale in favore dello sport. Durante la manifestazione sono stati consegnati dal presidente del Panathlon Club Savona, Enrico Rebagliati due riconoscimenti alle famiglie Zanelli e Delbuono in ricordo del dottor Carlo Zanelli, ex sindaco della città di Savona e promotore della fondazione del Panathlon Savona e del commendator Stefano Delbuono, il presidentissimo del Savona calcio negli anni cinquanta e presidente del Coni provinciale di Savona. Gli altri riconoscimenti dello Sportivo Savonese 2019 che a causa della pandemia non erano stati ancora sono andati a Carlo Colla, Francesco Serra (Promotore Sportivo). E poi ancora Francesco Ciocca, Simone Falco, Aureliano Pastorelli, (dirigente sportivo), Valerio Rizzo (Lo Sport la mia Vita), Sandro Morando, Mario Sbaiz, Alberto Angelini, Alberto Andreis, Patrizia Giallombardo (tecnico). Premio speciale a Luca Mearelli e Liguria Paralimpica. La manifestazione è stata presentata da Laura Sicco, proposta dal Delegato Coni Point Savona Roberto Pizzorno, fiduciario del comune di Savona.