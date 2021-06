Calcio, Baia Alassio. La precisazione di Fabrizio Monte: "No ho mai parlato con nessun tesserato"

Si chiude con la dichiarazione di mister Fabrizio Monte la convulsa mattinata in salsa giallonera.

Le indiscrezioni sul suo possibile arrivo sulla panchina della Baia Alassio hanno scatenato l'immediata risposta del club del presidente Durante, con la conferma sulla panchina di Fabio Ghigliazza.

Lo stesso Monte ha però voluto precisare alcuni aspetti al nostro quotidiano online:

"Mi spiace si sia creato questo polverone, ma il mio post su Facebook è stato frainteso. Ci tengo a ribadire come il sottoscritto non abbia mai parlato con tesserati della Baia Alassio. Ho parlato di voci proprio perchè sono giunte anche alle mie orecchie direttamente a Savona. Auguro comunque alla Baia Alassio una grande stagione e la possibilità di centrare la promozione. Resto comunque soddisfatto per aver visto stamane, sulla Stampa, la foto con il mio amico Marco Nappi, ho avuto modo di ripercorrere una bella esperienza nel settore giovanile del Savona".