Calcio, Borgio Verezzi. Il nuovo direttore generale è Fabrizio Tuninetti: "Ho trovato serietà e voglia di far bene. Grazie a Fabio Cordiale per la fiducia"

Il via al nuovo corso del Borgio Verezzi è stato di fatto congelato dalla ripresa dalle pandemia avvenuta lo scorso autunno, ma nel corso di questi mesi i rossoblu non sono stati a guardare, continuando il loro percorso di rinnovamento.

Così, lo staff dirigenziale è andato sempre più aumentando, fino alla nomina a direttore generale di Fabrizio Tuninetti:

“Mister Fabio Cordiale ha davvero insistito per avermi con lui. Sono stato subissato di telefonate, ma a dir la verità mi ero ripromesso di rimanere fermo in questa stagione. Ho avuto però modo di constatare la volontà di costruire qualcosa con delle baie solidi, pur con budget zero, per provare a disputare una buona stagione.

Ci sarà uno staff completo, con tanto di preparatore atletico e dei portieri, oltre a una squadra formata da ragazzi con la giusta attitudine.

Indipendentemente dalla categoria reputo che l'ordine, la disciplina e la serietà siano fattori irrinunciabili quando si è sul campo, come mi hanno insegnato maestri quali Fabio Fossati, Maurizio Podestà e Mario Pisano, senza però dimenticare la voglia di stare insieme e di scherzare, ma al momento giusto.

L'auspicio è che si possa presto tornare in campo nelle categorie inferiori e riprendere tra poche settimane gli allenamenti per la nuova stagione”.