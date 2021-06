Motori: brutto scontro sulla pista di Sanda, interviene l'elisoccorso

Scontro dalle gravi conseguenze tra due centauri sulla pista da motocross di Sanda, a Celle.

In particolare, ad avere la peggio è stato uno dei due uomini a bordo della propria due ruote il quale cadendo ha riportato un importante trauma cranico. Le sue condizioni hanno immediatamente destato forti preoccupazioni risultando da subito in stato di incoscienza.

Sul posto sono immediatamente giunti i militi della Croce Rossa di Stella che hanno stabilizzato la vittima e verificato le condizioni del secondo centauro coinvolto, il quale ha riportato alcuni lievi traumi ed escoriazioni.

La persona in stato di incoscienza è stata trasportata con l'elisoccorso Drago al Policlinico San Martino di Genova in codice rosso, mentre il ferito meno grave è stato trasportato in codice giallo al San Paolo di Savona.