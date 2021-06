Coni. Ufficializzati i fiduciari locali per il nuovo quadriennio olimpico

Per un miglior presidio del territorio, il delegato provinciale del Coni di Savona Roberto Pizzorno ha proposto al presidente del Comitato regionale ligure Antonio Micillo ventisette fiduciari locali del Coni per la provincia di Savona. Dieci di questi sono donne e dei 15 fiduciari in forza nello scorso quadriennio olimpico dieci sono stati confermati. Fra le innovazioni del prossimo quadriennio Olimpico, Pizzorno ha inserito cinque fiduciari per la città di Savona che avranno il compito di collaborare con lui nei vari quartieri della città. Questi preziosi referenti sul territorio avranno il compito di curare i rapporti a livello locale con le società sportive e collaborare con le amministrazioni locali per il perseguimento dei fini istituzionali del Coni e sono di supporto per specifiche iniziative, sempre in collegamento il Coni Point savonese e la Giunta Regionale. Ecco i nominativi dei fiduciari locali e le zone di competenza.

VARAZZE CELLE: Eugenio Meini

QUILIANO: Matilde Falco

VADO LIGURE: Simone Falco

FINALE LIGURE e FINALESE: Salvatore Finocchiaro

BORGHETTO - TOIRANO: Eleonora Ferrara

CERIALE: Calogero Gaudenti

ALBENGA: Stefano Mentil

ALASSIO - LAIGUEGLIA: Roberta Zucchinetti

ANDORA - STELLANELLO: Sergio Fantoni

CALIZZANO - BARDINETO: Michela Zunino

OSIGLIA: Manuela Chiappa

CAIRO MONTENOTTE: Simona Rebella

LOANO: Roberta Gasco

BORGIO VEREZZI - PIETRA LIGURE: Antonio Musuraca

PONTINVREA - SASSELLO: Stefano Lo Muzio

MILLESIMO - CENGIO - ROCCAVIGNALE: Roberto Bracco

ALTARE - CARCARE - MALLARE: Enzo Grenno

DEGO - PIANA CRIXIA: Lorenzo Dogliotti

ALBISOLA MARINA: Ursula Cianciaruso

ALBISOLA SUPERIORE - STELLA: Tiziana Tobia

BERGEGGI - SPOTORNO: Giovanni Battista Magaraccia

VILLANOVA D'ALBENGA e VALLI INGAUNE: Piero Zangani

SAVONA – VILLAPIANA: Francesco Ciocca

SAVONA - LEGINO: Enrico Rebagliati

SAVONA - LAVAGNOLA - SANTUARIO: Floriano Premoselli

SAVONA-ZINOLA: Carlo Colla

SAVONA - VALLORIA: Laura Sicco