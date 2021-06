Calcio, FBC Borghetto. Enrico De Luca sarà l'allenatore della Prima Squadra granata: "Ciò che conta è il gioco"

Ecco l'intervista realizzata al tecnico dall'ufficio stampa borghettino:

Sei un allenatore giovane: qual è stato il tuo percorso evolutivo in questi anni di “gavetta” ?

“Il mio percorso di formazione è all’inizio: sono un giovane allenatore proveniente da cinque anni di settore giovanile, e reduce da un anno di lavoro quale Vice con la prima squadra. Crescita, rispetto, grande trasparenza e desiderio di imparare, grazie alla società che mi ha messo in condizione di percorrere questa strada, e alle persone che mi hanno insegnato tanto. Prossimi step? Il conseguimento del patentino e fare appunto tanta gavetta: in fondo siamo una squadra giovane, e ci sta un allenatore giovane, no?”

Cosa ti ha lasciato l’esperienza con un Maestro come Guido Fruzzetti?

“Poter lavorare con un Maestro, hai detto bene, come Guido, mi ha aperto mondi inesplorati; nata per caso con la guida congiunta di una squadra Giovanissimi, questa collaborazione mi ha dato tanto sia sotto il profilo tecnico che dal punto di vista umano. La sua esperienza, unita a una visione condivisa e a una naturale empatìa, mi sta trasferendo un insieme di informazioni e competenze senza le quali non sarebbe stato possibile, oggi, assumere il nuovo incarico. Spero di poter ancora attingere a lungo e ne approfitto per ringraziarlo di tutto.”

Come stai vivendo questa estate anomala (post-Covid e di ri-assemblaggio della rosa) ?

“Come immagino tante società dilettantistiche, anche noi, vista la nostra filosofia “familiare”, essendo reduci da due anni monchi, stiamo affrontando gli strascichi del Covid. Stiamo cercando di rimettere insieme i cocci, di mantenere cioè la struttura del gruppo squadra preesistente, tentando di integrarlo con qualche nuovo inserimento, sempre nella nostra ottica di costruzione della rosa privilegiando i giovani e i ragazzi del nostro settore giovanile, ma senza rifiutare nessuno… ci mancherebbe!”

Hai dato una tabella di lavoro, o qualche raccomandazione, ai giocatori che sai già di avere a disposizione?

“Abbiamo un nucleo di giocatori coi quali organizziamo un’attività che riguarda i mesi di Luglio e Agosto: anziché stare senza vederci per tutta l’estate, programmiamo lo svolgimento di una partita ogni settimana, per mantenere il gruppo unito e non arrugginire ulteriormente! Inizieremo la preparazione alla fine di Agosto, come sempre, basandoci sui ragazzi che hanno traghettato attraverso questi due anni il Borghetto. Fisiologicamente qualcuno sceglie di andare a cercare gloria altrove, ma qualcuno magari ritorna, e noi saremo pronti ad accogliere positivamente chi intenda sposare il nostro progetto.”

Cosa pensi della filosofia societaria, giocatori a Km 0 e Costo 0 ?

“Penso che quando sono arrivato qui tanti anni fa, da giocatore, sentendo parole come appartenenza, identitarietà, inizialmente forse non ho colto per intero l’importanza che questo approccio rappresenta per società calcistiche della nostra taglia. Oggi mi accorgo di quanto il calcio di queste categorie debba, in realtà, sfuggire alle logiche economiche per tornare, o rimanere nel nostro caso, su dimensioni più proporzionate e più legate al territorio. La filosofia Km 0 e costo 0 è quanto di più adatto e, devo dire, personalmente il recupero di una dimensione più umana e romantica del calcio mi fa sentire ancora di più adatto e legato al progetto societario: lo condivido al 100%.”

Che Borghetto sta prendendo forma?

“Per fortuna il gruppo squadra era particolarmente coeso e compatto, formato da amici che si frequentano anche fuori dal campo: altrimenti sopravvivere a questi due anni di quasi inattività sarebbe stato molto più complicato. Si riparte da lì, tenendo d’occhio i ragazzi della Juniores, monitorandoli per dare loro modo di assaggiare il clima della prima squadra non appena li riteniamo pronti. Una base solida, collaudata eppure giovanissima, che rappresenta un valore importante, anche dal punto di vista dell’allenatore che intende portare proposte di gioco che hanno bisogno di grande condivisione. E poi ci guardiamo intorno, non si sa mai…”

Presèntati come allenatore: com’è il “tuo” calcio?

“La mia idea di calcio è semplice: quel che conta è il Gioco. Questo implica il mettere il giocatore in condizione di fare la scelta più adatta. Mi porto dietro quei quattro-cinque princìpi di gioco, per poi adattare i sotto-princìpi e gli altri accorgimenti ai giocatori a disposizione. Coraggio, aggressività, recupero del pallone il più in alto possibile, pur senza eccedere nel pressing, nessuna mentalità difensivistica: preferisco puntare a segnare un goal più dell’avversario. Grande iniziativa, costante movimento senza palla, nessuna paura, verticalizzazione, grande uso dello spazio: se proprio devo riconoscere un riferimento dico Gasperini e Atalanta.”

Quanto del De Luca giocatore ti porti dietro?

“Mi porto dietro tutto, le esperienze, il punto di vista del giocatore, certi momenti, per cercare di capire i momenti dei miei ragazzi. Ma soprattutto la cura della palla, che mi interessava particolarmente. In effetti, qualsiasi idea di giocata, sia pure corretta, non riesce se non la si padroneggia dal punto di vista della padronanza e pulizia del gesto tecnico. Era un aspetto importante da giocatore che ora vedo in modo più globale, ma che ha mantenuto la stessa importanza anche ora che cerco di proporre le mie idee ai ragazzi.”

Come vivi il confronto con diversi tuoi ex-compagni di squadra e il relativo cambio di ruolo?

“Ehh… il passaggio da giocatore ad allenatore non è stato semplice: l’impatto c’è stato, visti anche i rapporti extra campo molto solidi. E’ stato necessario un grande lavoro di chiarimento delle situazioni, ma grazie alla capacità di rispettare i rispettivi ruoli le cose si sono sviluppate al meglio.”

Come vivi, eventualmente, il confronto indiretto con l’altra squadra cittadina?

“Con grande serenità e rispetto per una realtà profondamente diversa dalla nostra che non percepisco come rivale né come confronto. Ognuna della due società ha il suo percorso e c’è un grande rispetto reciproco, anche dovuto al fatto che ci si conosce bene.”

Quali obiettivi ti poni, o ti ha posto la Società?

“Mi pongo obiettivi quotidianamente. Il principale è quello di creare un gruppo che possa essere compatto e coeso, che possa credere nel proprio potenziale al punto di affrontare la partita della domenica con grande serenità e consapevolezza. In termini più concreti l’obiettivo tecnico è quello del mantenimento della categoria: prima lo otterremo e meglio sarà. Immediatamente dopo c’è l’obiettivo di proseguire sulla strada del rinnovamento della rosa attingendo dal nostro settore giovanile. Per me personalmente sarebbe un sogno poter portare al campo ogni domenica venti ragazzi Granata, sostenuti dagli altri in tribuna, applauditi da genitori, amici e sostenitori Granata. Il calcio dilettantistico può e forse dovrebbe essere così, oggi più che mai: qualcosa che aggreghi, che ci faccia sentire di appartenere a qualcosa che non è solo una maglietta da calcio.”

Si sa già qualcosa del formato del Campionato, delle date, calendari, ecc. ecc. ?

“Siamo ancora agli sgoccioli della stagione 2020-21, e quindi non ci sono ancora indicazioni di alcun genere. Ma noi in realtà abbiamo già iniziato a lavorare, senza preoccuparcene troppo. Di sicuro la Federazione lavorerà al meglio per costruire una stagione finalmente il più normale possibile: noi faremo in modo di essere pronti. C’è bisogno di normalità, forse soprattutto nelle piccole cose.”

C’è bisogno di normalità, sono d’accordo. Come si fa, per proporsi all’esterno con normalità?

“Sai, noi non siamo abituati ad esporci tanto mediaticamente, non siamo molto amanti delle luci della ribalta. Preferiamo i fatti concreti, come negli ultimi 53 anni. C’è una società seria, solida, che lavora sodo con i giovani, col territorio, con le istituzioni; c’è una società che è piccola ma ha un’identità netta, che non è mai stata messa in discussione, che non negozia e non tradisce la propria filosofia. Mai.

Tutto questo non si crea da solo: c’è un’infinità di lavoro, dietro. Qualcuno nei decenni scorsi l’ha fatto per permettere alla nostra generazione di avere a disposizione questo grande patrimonio umano e sportivo. Adesso tocca a noi, e faremo del nostro meglio. Il Borghetto, per Borghetto, c’è sempre stato e continuerà ad esserci: sono i ragazzi e i genitori a riconoscerlo, e a darci la voglia di portare avanti la tradizione.”