La nota biancoblu:

La società Asd Pro Savona calcio comunica che nella prossima stagione il giocatore Lorenzo Anselmo vestirà la casacca biancoblù.

Trattasi di uno dei bomber più prolifici dell’ultimo decennio avendo segnato, nonostante la ancor giovane età, più di 150 reti nei vari campionati di Eccellenza e Promozione in cui ha giocato risultandone anche più volte come capocannoniere stagionale. Ha vestito casacche prestigiose quali quella della Sestrese, Bragno, Legino, Quiliano etc; ora approda nel capoluogo per iniziare, dopo l’attuale stagione interrotta causa Covid, il percorso che dovrà portare il Savona Fbc a palcoscenici più consoni al suo blasone. In attesa che, espletate le pratiche burocratiche relative all’utilizzo del logo storico che il vicepresidente Marinelli si è aggiudicato nei giorni scorsi, lo stesso possa essere trasferito in capo all’attuale Pro Savona, tutta la comunicazione avrà necessariamente ancora nome Pro Savona ma i contenuti saranno riconoscibili come Savona Fbc.

In coerenza con quanto annunciato dalla dirigenza al momento dell’insediamento proseguono anche tutti gli altri progetti relativi allo stadio Bacigalupo,a l settore giovanile e al potenziamento tecnico della squadra. Quindi nelle prossime settimane saranno comunicate nuove ed interessanti novità.