Calcio. La Cairese torna a guardare al mondo, sono sei i tornei internazionali in calendario per il 2022

La pandemia non ha mai interrotto la macchina organizzativa della Asd Cairese. Per questo, la società ci riprova anche per il 2022 lanciando la bellezza di nove tornei, di cui ben sei internazionali.

Le kermesse che vedranno affrontarsi in Val Bormida squadre provenienti da ogni angolo del globo saranno dedicate alle categorie Primi Calci 2013, Pulcini 2011, Pulcini 2012, Esordienti 2010 ed Esordienti 2009. Sarà possibile iscriversi a queste manifestazioni compilando l’apposito modulo, nel quale sono spiegate modalità e giornate dei tornei.

Il main event, ovvero il torneo dedicato ai Giovanissimi fascia “B” leva 2008 (25° Torneo Internazionale Città di Cairo Montenotte, memorial “Carlo Pizzorno”), sarà a invito e si svolgerà dal 22 al 25 aprile.

Completeranno il programma i tornei dedicati ai Piccoli Amici, ai Primi Calci 2014 e Giovanissimi 2007.

Le società sportive dovranno presentare le proprie adesioni entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

Modulo iscrizione e info tornei QUI