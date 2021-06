Calcio, Savona FBC. Marinelli non ci sta: "Sullo stadio scaricabarile dell'Amministrazione sulla nostra società. Non ci prestiamo a giochetti politici"

Non si è fatta attendere la replica del vicepresidente del Savona FBC, Simone Marinelli, dopo le dichiarazioni dell'assessore Scaramuzza in merito agli sviluppi futuri dello stadio Bacigalupo. L'assessore ha infatti annunciato un progetto privato da parte della società biancoblu (project financing), progetto in arrivo per Scaramuzza entro una quindicina di giorni, ma il vicepresidente degli Striscioni ha voluto immediatamente controbattere:

"Noi abbiamo chiesto di poter entrare al Bacigalupo un anno fa e non ci è stato permesso. Ora, a pochi giorni dall'acquisizione del marchio si indica il Savona Fbc come la panacea di tutti i mali dopo anni di inefficienze. Questo scaricabarile dell'assessore e dell'Amministrazione non mi piace, a certi giochetti politici non ci sto.

La nostra proposta era di abbattere lo stadio e ricostruirlo, ma per via di determinati vincoli possono essere effettuate solo opere di ristrutturazione sulla struttura esistente".

Interpellato sulle tempistiche dell'elaborazione del progetto dalla nostra redazione, il geometra De Rosa, incaricato dal Savona FBC, non è stato in grado di determinare tempistiche precise:

"L'elaborazione del progetto è tutt'ora in corso e stiamo aspettando le indicazioni adeguate per poterlo ultimare. Due settimane per la presentazione? Non posso dare al momento date certe. Ci proveremo, ma le tempistiche potrebbero dilatarsi".