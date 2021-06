Calcio, Vado. Tarabotto non chiude la porta al ripescaggio: "Pronti a costruire una squadra competitiva in Eccellenza, ma che possa ben figurare in Serie D..."

Le cicatrici per una retrocessione dolorosa, sotto molteplici punti di vista, sono ancora fresche sulla pelle e nel cuore di Franco Tarabotto. La notizia emersa nel pomeriggio con l'apertura dei ripescaggi in Serie D, anche alle società già ripescate nell'ultimo quinquiennio, rispalanca la possibilità per i rossoblu di partecipare nuovamente alla quarta serie.

Il massimo dirigente rossoblu non chiude a questa possibilità, pur con alcuni distinguo:

"Il dispiacere per una stagione difficile è ancora presente, ma stiamo costruendo una squadra altamente competitiva in Eccellenza e che reputo possa dire la sua anche in Serie D. Questi sono gli intendimenti del tecnico e del direttore sportivo. E' chiaro che in questa eventualità il budget a disposizione rimarrebbe immutato"