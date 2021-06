Stadio Bacigalupo. Alle 15:00 potrebbero emergere novità dalla Terza Commissione

Sarà un passaggio non banale quello che avverrà nel primo pomeriggio, con la Terza Commissione Permanente del Comune di Savona convocata per discutere della situazione dell'impiantistica sportiva savonese.

Riflettori sulla piscina di Piazza Eroi dei Due Mondi, ma soprattutto sulla situazione dello stadio Valerio Bacigalupo che, dopo il fallimento del Savona FBC (il cui titolo è stato riassegnato venerdì scorso al vicepresidente della Pro Savona, Simone Marinelli) ha raggiunto stati di degrado e di abbandono a dir poco preoccupanti.

Al netto della schermaglia politica pre-elettorale sarà interessante comprendere eventuali passi in avanti annunciati per la pubblicazione del bando, atteso inizialmente a metà primavera, ma poi posticipato di settimana in settimana.

L'inizio dei lavori, coordinati dal presidente Francesco Versace, è atteso alle ore 15:00