Stadio Bacigalupo. Un progetto privato per ristrutturare lo stadio: "Il Savona dovrebbe consegnarlo all'Amministrazione in una quindicina di giorni. Se sarà conforme andrà a gara"

Si è conclusa da pochi minuti la Terza Commissione Permanente del Comune di Savona, chiamata oggi a discutere sulla condizione degli impianti sportivi cittadini.

Gran parte dell'intervento dell'Assessore Maurizio Scaramuzza è stato incentrato sulle condizioni dello stadio Bacigalupo, per il quale non ci sarà una presentazione diretta di un progetto di ristrutturazione da parte del Comune:

"L'opera di project financing - ha spiegato Scaramuzza - sarà presentata direttamente dal privato, ovvero il Savona Fbc il cui marchio è stato acquistato da pochi giorni dal vicepresidente Marinelli. Una volta che avremo il progetto e che sarà valutata la conformità di quest'ultimo, lo metteremo a gara. I tempi? Dovremo avere una risposta entro una quindicina di giorni. Al momento lo stadio è inagibile. Nel frattempo ci sarà l'escussione fideiussoria di circa 50 mila euro a stretto giro di posta e questi fondi saranno destinati alla prima manutenzione".

L'Assessore ha anche illustrato gli interventi relativi agli impianti che hanno palesato manchevolezze strutturali.

Per il il complesso di Monturbano si attendono sviluppi sulla domanda per accedere al bando "Sport & Periferie" per circa 700 mila euro, mentre l'importo per la riqualificazione energetica del Palazzetto Pagnini ammonterebbe a circa 445 mila euro.

50 mila euro sono destinati per contenere le infiltrazioni d'acqua della Palestra di Parco Doria, un problema che coinvolge anche il Palatrincee, mentre non sono ancora state stanziate risorse per lo scoperchiamento di parte della copertura dello stadio "Ruffinengo" di Legino (20 mila euro).

Tra gli altri interventi citati, il più importante coinvolge la piscina di Via Trento e Trieste per una cifra di un milione e 850 mila euro, più altri 150 mila euro. Il bando di rigenerazione urbana è stato chiuso il 4 giugno e per settembre è attesa una risposta.

Per quanto concerne l'hockey su prato non sono allo studio progetti per adeguare nuovi impianti, confermando l'utilizzo del "Santuario", mentre le giovanili del Savona Rugby stanno utilizzando il "campo del CSI", per i propri allenamenti.

"Acquistarlo dal Seminario? Costerebbe 1 milione di euro per la compravendita del campo e della palazzina attigua - ha spiegato Scaramuzza - più altrettante risorse per adeguarlo..."