Ginnastica: sono 12 le medaglie liguri dai campionati di Rimini

Dal 18 al 27 giugno a Rimini si è svolta la Ginnastica in Festa Summer Edition con le finali Nazionali Silver. Dopo mesi finalmente di nuovo con la presenza del pubblico, anche se contingentato, tra i padiglioni della Fiera Riminese.

Per la sezione femminile la Liguria è stata rappresentata da poco meno di 300 atlete di 17 società. Tantissime le finali individuali e di squadra raggiunte con un bottino finale di 12 podi: 5 ori, 5 argenti e 2 bronzi.

Queste le medagliati liguri:

Oro nella categoria Allieve 4 LD per Rachele Pinciolla dell’ Andrea Doria nella specialità parallele e ora anche per Elena Boccardo dell’ USSP a trave. Sempre nell’ LD oro a parallele anche di Teresa Luccoli dell’ Ogawa tra le Junior 2. Nel livello LE oro al corpo libero per la Senior 1 Marta Conti della Riboli e infine oro nell’ All Around per Giulia Medda Bertone Junior 3 della Ginnastica Imperia nell’ LD3.

Giulia Medda Bertone conquista poi anche 2 argenti nelle finali di specialità a corpo libero e volteggio. Le Senior 1 LE portano a casa altri 3 argenti con Marta Gamma del S. Michele al volteggio, Letizia Patrone dell’ Andrea Doria alle parallele e Maddalena Rodolfo Metalpa sempre dell’ Andrea Doria a corpo libero.

Per finire ancora una medaglia doriana con Sonia Destefani bronzo a parallele nelle Junior 1 LE e bronzo anche per Aurora Pagano del S. Michele al corpo libero Junior 1 LD.