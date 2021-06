Calcio giovanile. Giornata tutta da vivere a Novarello per gli Under della Sammargheritese

Ottimi test match domenica 27 giugno presso il centro sportivo "Villaggio Azzurro" a Novarello per le squadre U17 e U15 della Acd Sammargheritese 1903. In una giornata particolarmente calda la leva U17 di Mister Fabio Barabino ha affrontato l' U16 del Novara in un incontro che ha visto nella prima frazione soffrire la Sammargheritese il miglior approccio alla gara e una condizione fisica superiore dei padroni di casa che hanno dilagato nel risultato (5-0) sfruttando la poca consistenza nella fase difensiva degli arancioni. La ripresa al contrario ha visto la Sammargheritese attaccare con più determinazione con varie azioni da rete che però in una sola occasione con Felleke Pagano, fresco di provino al Genoa Cfc insieme a Marco Traverso, è stata concretizzata in gol fissando il risultato finale Novara U16 vs Sammargheritese U17: 5-1 . Sull'altro campo, il centro sportivo ne ha ben 4 a 11, l' U15 dei Mister Luca Crippa e Davide Mortola dopo una falsa partenza con due gol del Novara nei primi minuti di gioco ha visto piano piano alzare la qualità della sua prestazione fino a raggiungere il pareggio sul 3 a 3 con gol di Federico Canessa, Enrico Fior e Mattia Bisso. A metà del secondo tempo gol vittoria degli azzurri di casa su punizione. Risultato finale Novara U14 vs Sammargheritese U15: 4-3. Questi due incontri con le leve professionistiche del Novara hanno sicuramente dimostrato come già avvenuto nel torneo "Primavera arancione", avversari in quella occasione Genoa Torino e Entella, l'ottimo lavoro del Settore Giovanile arancione che sotto l'occhio vigile di Alessandro Giacobbe e la direzione tecnica di Roberto Varlani sta mettendo in evidenza profili interessanti che stanno attirando l'attenzione di talent scout di Genoa e Monza.