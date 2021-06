L'ultimo week end ha visto di fatto concludersi buona parte dei campionati provinciali, organizzati dal Comitato Regionale Ligure per permettere ai ragazzi deo vari Settori Giovanili di poter tornare in campo, anche solo per qualche settimana.

Nella categoria Under 17 l'alloro è andato alla Cairese, vittoriosa in finale per cinque reti a zero. A realizzare le reti per la squadra dei tecnici Brignone e Canavese sono stati A. Briano (doppietta), Strazzacapa, Sullay e M. Briano.