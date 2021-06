Calciomercato, San Francesco. C'è anche Pietro Scannapieco per i rossoblu

Sembrava essersi conclusa l'avventura in campo per Pietro Scannapieco. Il difensore loanese era infatti passato dietro la scrivania, aggiudicandosi da direttore sportivo il campionato di Prima Categoria con il Soccer Borghetto.

Il richiamo di casa è stato però troppo forte per dire di no, così è arrivaa la fumata bianca per l'approdo alla San Francesco.

Un altro tassello di importanza rilevante nella costruzione di un organico, a guida Enrico Sardo, che si sta facendo sempre più competitivo per la Seconda Categoria.

L'indiscrezione è particolarmente "calda", seppur l'eventuale via libera arriverà solo con l'apertura delle liste di trasferimento in programma giovedì.