Kickboxing K1: l'ingauno Samuele Iorio si aggiudica la Shogun Fight Night

Dopo la recente conquista del titolo italiano assoluto di savate pro, il portacolori del club alassino, si impone vincendo per intervento medico alla prima ripresa durante il galà Shogun Fight Night tenutosi a Viguzzolo (AL) sabato scorso, avversario Matteo Nocentini del Team Marceddu di Firenze. Questa volta la specialità era la kickboxing regolamento K1, la categoria di peso la -63kg. Per Iorio si tratta del nono successo su dieci incontri e del terzo successo arrivato prima del limite. Grande soddisfazione da parte del suo allenatore Alessandro De Blasi e del preparatore atletico Stefano Gagliolo.

“Questo ennesimo successo di Samuele ci lascia ben sperare in vista della prossima stagione agonistica nella quale punteremo a portare Iorio ai campionati italiani ed in caso di successo ad entrare nella nazionale italiana per partecipare ai campionati del mondo, ricordo che la nostra federazione, la Federkombat, è l'unica riconosciuta dal CONI e che si stanno facendo passi da gigante per portare le nostre specialità ai Giochi Olimpici. Samuele Iorio e l'altro recente campione italiano assoluto di savate pro, l'alassino Jacopo Grillo, sono le giovani leve di un team che da anni sforna campioni nazionali ed internazionali e che eccelle nelle più importanti competizioni a livello mondiale, la prova che nonostante le grandi difficoltà vissute in questo periodo di Covid, stiamo continuando a fare un buon lavoro.” così commenta Alessandro De Blasi, direttore tecnico del Kombat Team.