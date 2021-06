Tennis. Loano protagonista con la tappa del circuito Junior Next Gen, oltre 300 iscritti hanno raggiunto i campi dell'Asd A. Zizzini

È stata una settimana di grande soddisfazione per l’Asd Tennis e Sport Educativo A. Zizzini che ha ospitato una tappa della Macroarea Nord Ovest del circuito Junior Next Gen Italia 2021.



I campi loanesi hanno visto quasi 300 iscritti nelle sei categorie in gara e un ottimo livello di gioco.



Nella categoria Under 10 maschile Emanuele Pilotto (Tennis Lab Biella) supera Davide Dagnino (TC Finale) 63 61. Nella categoria Under 10 femminile Victoria Lanteri Monaco (TC Finale) ha la meglio su Nicole Maccario (CT Cassine) 63 62. Nei tabelloni Under 12, Simone Cerani (Verde Lauro Fiorito Torino) sconfigge Pietro Gaudenzi (TC Finale) 75 63 e Asia Basiletti (CT Pontedera) si impone su Arianna Celle (TC Genova) 61 64.



Nella categoria Under 14 maschile sorride Filippo Pecorini (Circolo Stampa Sporting Torino) al termine della sfida vinta contro Cristian Nunes Caetano (Molinetto Country Club) 63 64. La categoria Under 14 femminile premia Marzia Paola Maria Pieragostini (Tennis Beinasco) dopo aver prevalso su Sonia Jemma 2.8 (TC Zanica) 62 62.



Prossimo appuntamento dal 13 al 25 luglio con un Torneo Open con montepremi 1100 euro.