Albenga, in piazza Berlinguer un maxischermo per seguire Italia-Belgio

Venerdì 2 luglio l’Italia sfiderà il Belgio per i quarti di finale degli Europei. Per tale occasione il comune di Albenga allestirà piazza Berlinguer con un maxischermo, bagni chimici e Truck per permettere ai cittadini di seguire la partita all’aperto.

“Tale iniziativa è stata adottata anche per riuscire a gestire al meglio e distribuire i flussi di persone che altrimenti si sarebbero riversati, con ogni probabilità, nel centro storico per seguire la partita in piazza IV Novembre, piazza Trincheri o piazza San Domenico - afferma il vice sindaco Alberto Passino - Offrendo una ulteriore alternativa in piazza Berlinguer con una capienza decisamente più importante, ci auguriamo che, seguendo le disposizioni normative e le regole del buonsenso, si possa organizzare una serata comunque di svago nella nostra storica sera del due luglio in modo sicuro così da evitare assembramenti non controllati".

Aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis: “È una scelta fatta nell’ottica della sicurezza non solo riguardo agli aspetti del distanziamento legato alle normative Covid, ma volta a ridurre al minimo i rischi legati al sovraffollamento in spazi ridotti”.