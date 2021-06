Mario Benzi non guiderà la Cairese nel prossimo campionato. Pochi istanti fa è arrivata la conferma ufficiale da parte della società gialloblu attraverso un comunicato.

Ancora non è stato svelato il nome del nuovo tecnico, ma il nome di Diego Alessi, pronto a passare dal campo alla panchina, sta rimbalzando in maniera importante da alcune ore.

Il comunicato:

"L’ASD CAIRESE 1919 comunica l’interruzione del rapporto con l’allenatore Mario Benzi. La società tutta desidera ringraziare il tecnico per la serietà, l’impegno profuso e il senso di appartenenza ai colori gialloblu trasmessi in questa stagione portando la squadra ad un passo da un traguardo storico come è la Serie D.

Nei prossimi giorni verrà annunciato lo Staff Tecnico che guiderà la Prima Squadra nella prossima stagione sportiva 2021/2022".