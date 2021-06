Outdoor. Le e-bike fanno gola, triplo tentativo di furto a Finale Ligure

Proseguono i controlli del territorio da parte dei carabinieri della Compagnia di Albenga a seguito dell’aumento della presenza turistica con la chiusura delle scuole e il bel tempo.

Nel corso del pomeriggio di ieri i militari della Stazione di Finale Ligure, impegnati nella prevenzione dei furti in danno dei numerosi turisti che affollano le spiagge, hanno fermato tre cittadini stranieri, due ucraini e un romeno, che stavano tentando di rubare tre bici elettriche di elevato valore di proprietà di alcuni villeggianti tedeschi, recidendo le catene utilizzate per assicurarli ad una rastrelliera all'interno di un parcheggio sul lungomare Migliorini.

Notati dai militari mentre armeggiavano con delle cesoie, a nulla è valso il tentativo dei malfattori di allontanarsi a bordo di due automezzi, fra cui un furgone evidentemente destinato al trasporto dei velocipedi una volta asportati.

Prontamente allertate le pattuglie dei carabinieri sul territorio, in collaborazione con la locale polizia municipale, i due mezzi sono stati fermati poco distante ed i tre stranieri sono stati portati in caserma. Nei loro zainetti sono stati trovati gli utensili utilizzati per compiere il reato, che sono stati sequestrati e i tre denunciati alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Savona.