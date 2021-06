Rari Nantes Savona: i biancorossi Arco e Mantovani convocati per i Campionati Europei Under 15

Due atleti della Rari Nantes Savona sono stati convocati nella nazionale Under 15 che parteciperà ai Campionati Europei di categoria a Loulè in Portogallo dal 4 all’11 luglio. Si tratta di Manuel Arco e Lorenzo Mantovani. La convocazione, fatta dal tecnico federale Massimo Tafuro, va sicuramente a premiare il grande lavoro svolto nel settore giovanile Pallanuoto sotto la direzione tecnica di Alberto Angelini coadiuvato da Didieu Cavallera. La Rari Nantes Savona rivolge un caloroso in bocca al lupo ai due giovani atleti biancorossi.