Rari Nantes Savona. I biancorossi guardano alla Champions confermando Fondelli, Massaro e Vuskovic

La Carige R.N. Savona comunica di avere raggiunto, in data odierna, l’accordo con per la prossima stagione agonistica, con gli attaccanti Andrea Fondelli e Nebojsa Vuskovic e con il portiere Francesco Massaro.

Andrea Fondelli, che arriva in prestito dalla Pro Recco per la seconda stagione consecutiva, è un giocatore universale, è nato a Genova il 27 febbraio del 1994 e fa parte della Nazionale Italiana di Pallanuoto. Fondelli è cresciuto nella Rari Nantes Camogli, con cui ha vinto 7 scudetti giovanili in diverse categorie e svariati premi personali come miglior giocatore delle finali. Nel 2010, a soli 16 anni, ha esordito in serie A1 sempre con la Rari Nantes Camogli. Nella stagione 2011/12 è passato alla Pro Recco , diventando, nonostante la giovane età, uno dei punti di riferimento della formazione recchelina, con la quale ha conquistato 6 Scudetti (2012-2013-2014-2015-2016-2017), 2 Coppe dei Campioni (2012 e 2015), 5 Coppe Italia (2013-2014-2015-2016-2017), 1 Lega Adriatica (2012) e 1 Supercoppa Europea (2013). Dal 2010, con la Nazionale giovanile, ha vinto numerose competizioni europee e mondiali tra cui 2 campionati Europei nel 2010 e nel 2012, e 2 campionati Mondiali nel 2012 e nel 2013, collezionando oltre 60 presenze. Nel 2012 è arrivata la convocazione della Nazionale maggiore, dove ad oggi vanta 140 presenze, un Bronzo agli Europei di Budapest nel 2014, un 4º posto ai Mondiali di Kazan nel 2015, un bronzo alle Olimpiadi di Rio nel 2016 e un 4° posto agli Europei di Bercellona nel 2018.

Francesco Massaro, anche lui in prestito dalla pro Recco per la seconda stagione consecutiva, portiere, è nato a Lavagna (Genova) il 23 settembre 1998. Ha iniziato la carriera pallanuotistica nel Camogli per poi passare al Sori con cui ha esordito in Serie A 1 sette anni fa. Quindi, ha giocato nel Chiavari per quattro stagioni ed è passato alla Pro Recco dove ha militato fino alla stagione 2019/2020 vincendo due Scudetti nel 2018 e 2019, due Coppe Italia nel 2018 e 2019 ed ha conquistato un secondo posto nel 2018 ed un terzo posto nel 2019 in Champions League.

Con la Nazionali giovanili ha partecipato a diversi collegiali e dal 2017 è stato convocato in Nazionale Assoluta per la World League. Nel 2019 ha vinto la medaglia d’oro alle Universiadi a Napoli con la Nazionale Universitaria guidata da Alberto Angelini.

Nebojsa Vuskovic, nato a Kotor (Montenegro) il 21 gennaio 2000, è arrivato alla Rari nella stagione 2018/2019. Ha militato nel Kotor dove è cresciuto. Fa parte della Nazionale montenegrina di Pallanuoto.

Dichiara l’allenatore e direttore tecnico, Alberto Angelini: “C’è grande soddisfazione per la riconferma di tre pedine che la scorsa stagione sono state fondamentali e che lo saranno ancora di più nella prossima”.