Volley. Sta per partire a Loano l'Academy Summer Camp del Cuneo Granda Volley

Dal 5 al 10 luglio e poi ancora dal 12 al 17 luglio il PalaGarassini di Loano ospiterà l'Academy Summer Camp organizzato dall'Asd Granda Volley Academy e rivolto a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 19 anni. L'evento gode del patrocinio dell'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

Dal lunedì pomeriggio al sabato mattina (ma è attiva anche l’opzione Day Camp dalle 9 alle17) i partecipanti vivranno sei giorni di full immersion pallavolistica, ma non solo: oltre alle sessioni di volley beach, indoor e green guidate da uno staff tecnico di primo piano capitanato da Andrea Pistola, allenatore della Bosca San Bernardo Cuneo, e Liano Petrelli, non mancheranno i momenti di svago e divertimento in piscina, in spiaggia, alla scoperta del territorio e le lezioni di lingua inglese.

Ciliegina sulla torta sarà la partecipazione di due giocatrici della Bosca San Bernardo Cuneo: l’esperta palleggiatrice e capitana Noemi Signorile e la schiacciatrice Gaia Giovannini, una delle rivelazioni più belle della stagione 2020/2021. Luca Di Giacomo, presidente di Granda Volley Academy, afferma: “L’esperienza acquisita la scorsa estate e in un’intera stagione agonistica vissuta in piena osservanza dei protocolli ufficiali del Governo ci ha permesso di programmare al meglio le attività estive con proposte per tutte le fasce di età e di taglio diverso. Ci sono tutti i presupposti per un Summer Camp di alto profilo, dalle infrastrutture allo staff tecnico di livello assoluto.

Teniamo molto anche all’Estate Ragazzi a Cuneo, un servizio per le famiglie e un’occasione per i partecipanti di continuare a giocare a pallavolo divertendosi e nel rispetto della sicurezza e della salute. Un grazie va a tutti i nostri tecnici e collaboratori, che in questi mesi hanno veramente dato il 110% per portare avanti l’attività di base e agonistica”. Per tutte le informazioni sulle attività estive della Granda Volley Academy, che verranno organizzate nel pieno rispetto delle raccomandazioni ministeriali e federali vigenti e garantendo nel rispetto della sicurezza e della salute di tutti i partecipanti, è possibile visitare il sito web www.cuneograndavolley.it, inviare una e-mail all’indirizzo academy@cuneograndavolley.it o chiamare il numero 0171.1961194.